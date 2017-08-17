В одном из районов Башкирии незаконно спилили более 260 деревьев
Местный житель Дуванского района был обеспокоен массовой рубкой деревьев,
Местный житель Дуванского района был обеспокоен массовой рубкой деревьев,
Стало известно, что в Михайловском лесничестве деревья спилены действительно незаконно. По подсчетам было спилено более 260 сосен и елей объемом свыше 80 куб. м. Преступники причинили ущерб лесному фонду на сумму около 640 тысяч рублей.
Прокуратура организовала доследственную проверку, после чего будет возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».