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16:24 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах осудили президента благотворительного фонда за драку на парковке

В Набережных Челнах осудили президента благотворительного фонда «Люди Татарстана» Сергея Изотова за драку на парковке напротив входа в ТДЦ «Парус». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челнов.

Судом установлено, что 26 ноября прошлого года Изотов на парковке подрался с неким Мэссэровым. В результате конфликта потерпевший получил травмы средней тяжести в виде «раны пальца правой кисти, открытого перелома головки основной кости с вывихом ногтевой фаланги пальца правой кисти».

Отмечается, что Изотов свою вину на суде не признал. Однако приговором мирового судьи он признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением ряда ограничений.

Кстати, благотворительный фонд «Люди Татарстана» в Набережных Челнах известен своей борьбой с незаконной торговлей алкоголем, табака, стихийными автопарковками и точечной застройкой.

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