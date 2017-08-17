СК заинтересовался поборами в воронежской школе

Мама ученицы из лицея № 8 в спальном районе Воронежа рассказала, что и им предлагали сброситься на рабочие тетради. Но — еще в мае: по предзаказу дешевле.

— Завуч подчеркнула, что это добровольно. И тем, кому тетради не купят, в школе сделают ксерокопии, — добавила родительница. — Мы заплатили по 2500 рублей, а в августе-сентябре тетради стоили бы более 3500. В целом мы сдаем не так много — по сто рублей в год на охрану, плюс на подарки к праздникам и дни рождения детей.

Инфографика Как выбрать школьную форму для ребёнка? Родители школьников задумались о приобретении новой форменной одежды для детей. При выборе платьев, брюк, пиджаков и жилетов стоит позаботиться о многом: одежда должна быть строгой, красивой, удобной и при этом — максимально безопасной.

В ряде школ обязывают покупать детям форму в определенных местах, проверяя чеки. В 8-м лицее задали цвета одежды и провели «показ мод» от одного из магазинов. Заказ можно было тут же оформить, большинство мам так и сделало.

— Но там вся форма была одной полноты, дорогая и синтетическая. Я заказала одежду из натуральных тканей в Англии по Интернету, вышло вдвое дешевле, — отметила собеседница «РГ». — Оттенок цвета чуть отличается, но за это у нас не ругают.

А вот учеба детей в более престижных школах влетает в копеечку. Некоторые родители говорят о «плате за вход». «РГ» известны случаи, когда ребенок по месту жительства мог быть зачислен в элитную гимназию, но родители сознательно выбрали школу попроще. Мама ученика из лицея № 7 в центре Воронежа сообщила, что «моральное давление» началось уже при поступлении в первый класс:

Против ребенка, за которого не сдали деньги, настраивают весь класс

— Нам сказали, что форму желательно купить в фирме, одобренной директором. В магазине лежали списки родителей, где нужно было отмечаться! Мамы заволновались: что будет, если не послушаемся. У нас так во всем — «как хотите, по желанию», однако в список вносят поголовно, и учительница переспрашивает, кто еще не купил, из родительского комитета звонят… Против ребенка, за которого не сдали деньги, настраивают весь класс. Одна мама просит показать чеки, так ее «гнобит» родительский комитет, а ребенка учитель как бы отделяет от остальных. Люди не выдерживают и все делают, как «рекомендовано».

С родителей первоклашек, по ее словам, собрали по пять тысяч на тетради и по четыре — на ремонт. О ремонте директор сказал: «Кто сколько считает нужным», а классная руководительница интерпретировала: «Думаю, по четыре тысячи нормально». Родителей тут же переписали.

— С нас даже на ручки собрали — на случай, если дети забудут свои. Каждую четверть сдаем на разные нужды по три-пять тысяч. На день учителя, Новый год, 8 марта и день рождения дарим классной руководительнице от всех по 10−15 тысяч. Плюс дорогие презенты завучам и директору, — пояснила мама мальчика. — На 1 сентября учительница позвала аниматора (он был у нее на примете). За 15 минут выступления — шесть тысяч. Фотограф был тоже «предустановленный». Ноутбук учителю в класс потребовался…

Мамы понимают, что доказать принудительность поборов вряд ли смогут. Формально все решения принимает родительский комитет. Но те, кто в него не входит, подозревают, что активисты связаны со школой круговой порукой.

Самый яркий инцидент из тех, что рассказали «РГ» за последнее время, приключился с интерактивной доской (за 140 тысяч рублей), которую учительница хотела иметь в классе. Родители ее не купили. Тогда дети стали передавать им слова педагога: мол, будь у нас доска, я бы столько интересного показала… Кончилось тем, что доску подарила одна из мам.

Прямая речь

Любовь Кулакова, руководитель управления образования и молодежной политики мэрии Воронежа:

— Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» детям, обучающимся за счет бюджета в пределах ФГОС, бесплатно предоставляются во временное пользование учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Решение о приобретении учебников и учебных пособий принимается исходя из принципа целесообразности и эффективности расходов. Использование рабочих тетрадей желательно, но не обязательно. Существуют методики обучения, которые позволяют достичь освоения программы и без них. Если администрация школы включает конкретную рабочую тетрадь в список, утверждаемый приказом директора, то возникает правовая база для их закупки за счет бюджета. Учитель может рекомендовать родителям приобрести рабочие тетради или изготовить ксерокопии, но не обязывать к этому.

Просить (а тем более заставлять) родителей сдать деньги на то, что должно финансироваться из бюджета, неправомерно. Речь об уборке классов, ремонте школы или кабинета, закупке учебников, оплате нужд школы. Но если родители сами захотят провести ремонт или купить книги за свой счет, то это не запрещено.

Администрация школы обязана предпринять меры для обеспечения безопасности детей во время учебно-воспитательного процесса. Пропускной режим и охрана может осуществляться как штатными сторожами и вахтерами, так и силами ЧОП. Выбор — за коллегиальным органом управления школой (попечительским, управляющим или наблюдательным советом). Бюджетные средства на охрану зданий не предусмотрены.

Решение о привлечении дополнительных денег на нужды школы должно приниматься совместно с коллегиальным органом управления. Если вам предлагают заплатить фиксированную сумму под видом помощи, то это уже не благотворительность, а принуждение. Внесение денег должно проходить через расчетный счет школы. Благотворитель вправе указать целевое назначение средств и получать информацию об их расходовании.

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