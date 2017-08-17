Поджоги машин в Иркутске продолжаются

У «Мерседеса» поврежден салон и кузов, у «Вольво» пострадало лакокрасочное покрытие. Пожарные расчёты прибыли на место быстро и потушили огонь за несколько минут. Момент поджога записала камера видеонаблюдения. Хорошо видно, как поджигатель быстро сбегает с места преступления. Ведётся следствие.