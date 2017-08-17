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11:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Поджоги машин в Иркутске продолжаются

В Иркутске на улице Ядринцева загорелись два автомобиля класса люкс. Они были припаркованы рядом, возможно, огонь перекинулся с одной машины на другу.

Источник: Вести Иркутск

У «Мерседеса» поврежден салон и кузов, у «Вольво» пострадало лакокрасочное покрытие. Пожарные расчёты прибыли на место быстро и потушили огонь за несколько минут. Момент поджога записала камера видеонаблюдения. Хорошо видно, как поджигатель быстро сбегает с места преступления. Ведётся следствие.

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