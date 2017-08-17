Геймер-клептоман попал на YouTube в Новосибирске

По магазинам цифровой техники в Новосибирске прокатилась волна дерзких грабежей. Всякий раз злоумышленник открыто похищал игровые приставки. Днем 2 августа в салон цифровой техники, расположенный в Ленинском районе, зашел молодой человек. Осмотрев представленный товар, посетитель схватил с витрины коробку, в которой находилась игровая приставка и, не заплатив, скрылся. Ущерб от преступления составил более 25 тысяч рублей.

5 августа в отдел полиции № 7 от сотрудников еще одного цифрового магазина поступило сообщение о краже очередной игровой приставки Xbox.

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«В течение недели в Новосибирске злоумышленник-геймер совершил еще два аналогичных преступления, где предметом преступного посягательства стали игровые приставки, — сообщили в ГУ МВД по региону. — На этот раз грабежи были совершены в Заельцовском районе».

Проанализировав обстоятельства преступлений, а также изучив изъятые с мест записи с камер видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что все четыре ограбления совершил один человек. Вскоре полицейские составили фоторобот подозреваемого, который вместе с ориентировкой был доведен до наружных нарядов полиции.

На днях, в день совершения очередного преступления, подозреваемый по приметам был задержан экипажем патрульно-постовой службы полиции на территории Заельцовского района. Им оказался 30-летний житель Ленинского района. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.