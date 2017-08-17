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11:42 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде прохожие задержали мужчину, напавшего на девушку

Юные волгоградцы вступились за девушку, которую на глазах у всех ударил прохожий. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Инцидент произошел накануне около пяти часов вечера на Астраханском мосту. Со стороны Центрального района в Ворошиловский шла девушка. Неожиданно прохожий ударил ее. Тут же подоспели двое молодых волгоградцев, которые настигли злоумышленника, задержали его и вызвали полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы доставил пострадавшую и хулигана в отдел полиции.

Известно, что волгоградка знакома с напавшим на нее мужчиной не была и не подозревает о причинах его агрессии. Сейчас в инциденте разбираются полицейские.

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