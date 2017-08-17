В Волгограде прохожие задержали мужчину, напавшего на девушку

Инцидент произошел накануне около пяти часов вечера на Астраханском мосту. Со стороны Центрального района в Ворошиловский шла девушка. Неожиданно прохожий ударил ее. Тут же подоспели двое молодых волгоградцев, которые настигли злоумышленника, задержали его и вызвали полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы доставил пострадавшую и хулигана в отдел полиции.