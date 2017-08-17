В Волгограде прохожие задержали мужчину, напавшего на девушку
Юные волгоградцы вступились за девушку, которую на глазах у всех ударил прохожий. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
Юные волгоградцы вступились за девушку, которую на глазах у всех ударил прохожий. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
Инцидент произошел накануне около пяти часов вечера на Астраханском мосту. Со стороны Центрального района в Ворошиловский шла девушка. Неожиданно прохожий ударил ее. Тут же подоспели двое молодых волгоградцев, которые настигли злоумышленника, задержали его и вызвали полицию. Прибывший наряд
Известно, что волгоградка знакома с напавшим на нее мужчиной не была и не подозревает о причинах его агрессии. Сейчас в инциденте разбираются полицейские.