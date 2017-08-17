В Калининградскую область пытались ввезти 1200 банок запрещённого табака из Польши
Снюс спрятали в микроавтобусе «Фольксваген».
Снюс спрятали в микроавтобусе «Фольксваген».
На погранпереходе Мамоново — Гроново задержали крупную партию некурительного табака — снюса. Запрещённую продукцию пытались ввезти в регион на автомобиле «Фольксваген Транспортер».
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в отделении по связям с общественностью областной таможни, во время проверки в микроавтобусе нашли несколько тайников. Из полостей извлекли 1200 банок с некурительным табаком.
Товар весом 28,4 килограммов отправили на экспертизу. По факту сокрытия от таможенного контроля возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.
Снюс — вид табачного изделия, продажа которого запрещена в ЕС и в России.