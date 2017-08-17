В Кишиневе посреди дороги произошла кровавая драка

Водитель автомобиля Honda остановился рядом с микроавтобусом Mercedes-Vito и ударил находящегося за рулем мужчину кулаком. Из микроавтобуса вышли трое пассажиров и нанесли нападавшему несколько ударов. Водитель Mercedes взял биту и разбил ею фары автомобиля Honda, после чего эта группа покинула место происшествия, сообщили очевидцы происшествия.