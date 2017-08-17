В Кишиневе посреди дороги произошла кровавая драка
Инцидент произошел на проезжей части у железнодорожного вокзала в столице.
Инцидент произошел на проезжей части у железнодорожного вокзала в столице.
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Сейчас полиция выясняет причину конфликта. Пострадавший мужчина прошел медицинское обследование. По результатам экспертизы будет установлена степень тяжести полученных им травм.