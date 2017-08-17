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11:24 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе посреди дороги произошла кровавая драка

Инцидент произошел на проезжей части у железнодорожного вокзала в столице.

Источник: Actualitati.md

Очевидцы засняли видео, на котором трое мужчин избивают четвертого.

Водитель автомобиля Honda остановился рядом с микроавтобусом Mercedes-Vito и ударил находящегося за рулем мужчину кулаком. Из микроавтобуса вышли трое пассажиров и нанесли нападавшему несколько ударов. Водитель Mercedes взял биту и разбил ею фары автомобиля Honda, после чего эта группа покинула место происшествия, сообщили очевидцы происшествия.

Сейчас полиция выясняет причину конфликта. Пострадавший мужчина прошел медицинское обследование. По результатам экспертизы будет установлена степень тяжести полученных им травм.

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