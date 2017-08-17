Превышение содержания в воздухе сероводорода зафиксировано в ряде районов Москвы

С точки зрения здоровья опасаться особенно нечего. ПДК по сероводороду в воздухе города — это 0,008 мг/м³, тогда как в цехах людям разрешается находиться при концентрациях H₂S до 10 мг/м³ (в 1250 раз больше). Тем, кто говорят о каком-то постороннем запахе — не верьте, они врут. Запах ощущается только при концентрации 1,4—2,3 мг/м³, то есть раз в 30 больше, чем на Кожуховской.

Превышение ПДК ни в 5, ни в 10 раз, конечно не приведет к острому отравлению сероводородом (которое крайне неприятно, и в итоге смертельно). Тем не менее, длительная повышенная концентрация этого газа может привести к хроническому отравлению. Его симптомы - частые головные боли, обмороки, конъюнктивит, привкус металла во рту. Но от превышения на несколько часов такие симптомы тоже не возникнут.