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11:56 (мск), источник: ТАСС

Превышение содержания в воздухе сероводорода зафиксировано в ряде районов Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Автоматические станции «Мосэкомониторинга» зафиксировали накануне вечером и этой ночью превышение уровня сероводорода в ряде районов на востоке и юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Источник: РИА "Новости"

«В районе Вешняки максимальное превышение составило почти 2,5 раза, в Кожухове уровень сероводорода был превышен в 5,5 раза», — отмечается в сообщении.

На юго-востоке столицы, в Рязанском районе зафиксирован выброс сероводорода в 2,5 раза превышающий норму, в районе Выхино-Жулебино — в 1,5 раза.

В мае в районе Капотня отмечалось превышение содержания сероводорода в воздуха в 51 раз.

Мнение эксперта

С точки зрения здоровья опасаться особенно нечего. ПДК по сероводороду в воздухе города — это 0,008 мг/м³, тогда как в цехах людям разрешается находиться при концентрациях H₂S до 10 мг/м³ (в 1250 раз больше). Тем, кто говорят о каком-то постороннем запахе — не верьте, они врут. Запах ощущается только при концентрации 1,4—2,3 мг/м³, то есть раз в 30 больше, чем на Кожуховской.

Превышение ПДК ни в 5, ни в 10 раз, конечно не приведет к острому отравлению сероводородом (которое крайне неприятно, и в итоге смертельно). Тем не менее, длительная повышенная концентрация этого газа может привести к хроническому отравлению. Его симптомы - частые головные боли, обмороки, конъюнктивит, привкус металла во рту. Но от превышения на несколько часов такие симптомы тоже не возникнут.

Евгений Паперный
руководитель проекта Здоровье Mail.Ru
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10:57 (мск)© Ньюстюб
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