Убийцу врача-венеролога в Норильске признали душевнобольным

28-летнего норильчанина, застрелившего женщину-врача в кабинете, признали невменяемым. Экспертиза пришла к выводу, что в момент убийства мужчина не осознавал «фактический характер действий». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 11 октября 2016 года. В тот день пациент норильской городской больницы устроил скандал в кабинете врача-венеролога. После этого агрессивный мужчина выбежал из медучреждения, взял пистолет и через некоторое время вернулся в больницу. Он выстрелил в 35-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшей попытались оказать первую помощь, однако спасти ее не удалось.

«Следователи установили, что выстрелы мужчина производил из незаконно приобретенного самодельного револьвера», — говорится в сообщении.

Задержали подозреваемого в квартире у друга. Позже пациент объяснил мотивы убийства. Он рассказал, что доктор якобы «уделяла ему мало внимания и игнорировала его проблемы». При этом мужчину несколько раз отправляли на лечение в другую больницу, но он всегда возвращался к венерологу.