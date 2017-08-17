Убийцу врача-венеролога в Норильске признали душевнобольным
Теперь 28-летнего мужчину отправят на принудительное лечение.
Теперь 28-летнего мужчину отправят на принудительное лечение.
28-летнего норильчанина, застрелившего
Инцидент произошел 11 октября 2016 года. В тот день пациент норильской городской больницы устроил скандал в кабинете
«Следователи установили, что выстрелы мужчина производил из незаконно приобретенного самодельного револьвера», — говорится в сообщении.
Задержали подозреваемого в квартире у друга. Позже пациент объяснил мотивы убийства. Он рассказал, что доктор якобы «уделяла ему мало внимания и игнорировала его проблемы». При этом мужчину несколько раз отправляли на лечение в другую больницу, но он всегда возвращался к венерологу.
По факту убийства