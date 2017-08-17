Россельхознадзор зарегистрировал вспышку АЧС в Краснодарском крае

«При исследовании трех проб патологического материала, отобранного от павших свиней, принадлежащих свиноводческому предприятию СПК СК “Родина” СТФ, станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края, методом ПЦР и РПИФ выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственный колхоз «Родина» расположен в 1,5 километра на юго-западе от станицы Ладожской и в 198 километрах от ближайшего очага АЧС.

Отмечается, что в настоящее время в районе в хозяйствах содержится около 60 тысяч свиней.