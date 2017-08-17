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11:38 (мск), источник: РИА Новости

Россельхознадзор зарегистрировал вспышку АЧС в Краснодарском крае

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщается на сайте ведомства.

«При исследовании трех проб патологического материала, отобранного от павших свиней, принадлежащих свиноводческому предприятию СПК СК “Родина” СТФ, станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края, методом ПЦР и РПИФ выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственный колхоз «Родина» расположен в 1,5 километра на юго-западе от станицы Ладожской и в 198 километрах от ближайшего очага АЧС.

Отмечается, что в настоящее время в районе в хозяйствах содержится около 60 тысяч свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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