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11:35 (мск), источник: Клопс.ru

В среду в Калининградской области троих человек унесло на матрасе в море

В Калининградской области за среду, 16 августа, троих человек унесло на матрасе в море. Об этом сообщается в группе «Система 112 Калининград» на сайте «ВКонтакте».

Первый вызов в экстренные службы поступил в 10:00. Очевидцы сообщили, что в посёлке Малиновка в море на надувном матрасе уносит человека. Пострадавшего эвакуировали на берег спасатели.

Затем, около 17:30, такое же происшествие случилось в посёлке Рыбачьем на Куршской косе. Уплывший выбрался на берег самостоятельно. Через час поступил аналогичный вызов из посёлка Куликово. Для помощи потребовались спасатели.

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