В среду в Калининградской области троих человек унесло на матрасе в море

Первый вызов в экстренные службы поступил в 10:00. Очевидцы сообщили, что в посёлке Малиновка в море на надувном матрасе уносит человека. Пострадавшего эвакуировали на берег спасатели.

Затем, около 17:30, такое же происшествие случилось в посёлке Рыбачьем на Куршской косе. Уплывший выбрался на берег самостоятельно. Через час поступил аналогичный вызов из посёлка Куликово. Для помощи потребовались спасатели.