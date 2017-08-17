У фотографа «Мисс Екатеринбург» пытались угнать Range Rover

У екатеринбургского фотографа Игоря Усенко в четверг, 17 августа, неизвестные пытались угнать его Range Rover Evogue. Но что-то пошло не так, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Екатеринбургский фотограф обнаружил разбитый автомобиль, припаркованный во дворе дома. Ночью неизвестные пытались проникнуть автомобиль и по всей видимости угнать его.

«Мне сказали, что это типичная техника угона для автомобилей этой марки. Злоумышленники разбивают заднее стекло, проникают в машину и угоняют ее. В моем случае, видимо, у угонщиков что-то пошло не так — разбито только стекло», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» Игорь Усенко.

Фотограф обратился в правоохранительные органы, сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев с автомобиля. По оценке Игоря Усенко, замена разбитого стекла в его Range Rover Evogue обойдется примерно в 15 000 рублей.

При этом фотограф не уверен, что полицейские найдут виновников покушения, учитывая тот факт, что автомобиль стоял вне обзора камер видеонаблюдения.