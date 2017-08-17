У фотографа «Мисс Екатеринбург» пытались угнать Range Rover
Утром Игорь Усенко был удивлен тем, что сотворили с его автомобилем.
Утром Игорь Усенко был удивлен тем, что сотворили с его автомобилем.
У екатеринбургского фотографа Игоря Усенко в четверг, 17 августа, неизвестные пытались угнать его Range Rover Evogue. Но
Екатеринбургский фотограф обнаружил разбитый автомобиль, припаркованный во дворе дома. Ночью неизвестные пытались проникнуть автомобиль и по всей видимости угнать его.
«Мне сказали, что это типичная техника угона для автомобилей этой марки. Злоумышленники разбивают заднее стекло, проникают в машину и угоняют ее. В моем случае, видимо, у угонщиков
Фотограф обратился в правоохранительные органы, сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев с автомобиля. По оценке Игоря Усенко, замена разбитого стекла в его Range Rover Evogue обойдется примерно в 15 000 рублей.
При этом фотограф не уверен, что полицейские найдут виновников покушения, учитывая тот факт, что автомобиль стоял вне обзора камер видеонаблюдения.
Игорь Усенко на протяжении несколько лет делает официальную фотосессию для участниц городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», а также проводит фотосъемки для многих известных мировых и российских глянцевых изданий.