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11:51 (мск), источник: Новости Перми

Жительница Красновишерска украла у знакомой 55 тысяч рублей

В Прикамье состоялся суд на 46-летней женщиной. Она признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Преступление произошло в январе 2017 года. В полицию обратилась потерпевшая — 35-летняя жительница Красновишерска. Кто-то тайно украл из ее квартиры 55 тысяч рублей.

К правоохранителям женщина обратилась не сразу, что осложнило раскрытие преступления. Выяснилось, что ранее у нее было трое гостей, вместе они выпивали. В краже изобличили 46-летнюю знакомую потерпевшей. Она призналась, что украла деньги у хозяйки.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере пять тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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