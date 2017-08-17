Жительница Красновишерска украла у знакомой 55 тысяч рублей

Преступление произошло в январе 2017 года. В полицию обратилась потерпевшая — 35-летняя жительница Красновишерска. Кто-то тайно украл из ее квартиры 55 тысяч рублей.

К правоохранителям женщина обратилась не сразу, что осложнило раскрытие преступления. Выяснилось, что ранее у нее было трое гостей, вместе они выпивали. В краже изобличили 46-летнюю знакомую потерпевшей. Она призналась, что украла деньги у хозяйки.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере пять тысяч рублей.