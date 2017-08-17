Жительница Красновишерска украла у знакомой 55 тысяч рублей
В Прикамье состоялся суд на 46-летней женщиной. Она признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба.
В Прикамье состоялся суд на 46-летней женщиной. Она признана виновной в совершении кражи с причинением значительного ущерба.
Преступление произошло в январе 2017 года. В полицию обратилась потерпевшая — 35-летняя жительница Красновишерска.
К правоохранителям женщина обратилась не сразу, что осложнило раскрытие преступления. Выяснилось, что ранее у нее было трое гостей, вместе они выпивали. В краже изобличили 46-летнюю знакомую потерпевшей. Она призналась, что украла деньги у хозяйки.
Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере пять тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.