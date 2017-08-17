В Ростове действует самый высокий класс пожароопасности

Жителям города напоминают о запрете на посещение лесов и степных зон. Также нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность, топить печи, разжигать очаги, включать котельные установки, проводить пожароопасные работы вблизи строений и растительности, бросать непотушенные сигареты, в том числе из окон автомобилей, поездов и с балконов.