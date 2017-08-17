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11:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове действует самый высокий класс пожароопасности

С 16 по 18 августа на территории Ростова-на-Дону действует самый высокий 5-й класс пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления по делам гражданской бороны и чрезвычайным ситуациям.

Жителям города напоминают о запрете на посещение лесов и степных зон. Также нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность, топить печи, разжигать очаги, включать котельные установки, проводить пожароопасные работы вблизи строений и растительности, бросать непотушенные сигареты, в том числе из окон автомобилей, поездов и с балконов.

Во всех чрезвычайных ситуациях звоните с мобильного на номер «112».

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