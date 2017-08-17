В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравления грибами

Источник: Город Казань.KZN.RU

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ, по состоянию на 16 августа в Казани зафиксировано 17 случаев с 17 пострадавшими, всего по Татарстану — 31 случай с 33 пострадавшим (в аналогичном периоде 2016 года -14 случаев с 15 пострадавшими).

Специалисты управления напоминают о мерах предосторожности при сборе грибов. Так, не следует собирать незнакомые, старые и червивые грибы, у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны. Собирать грибы нужно не в полиэтиленовый пакет, а в корзину. При комнатной температуре грибы можно хранить не более 3 часов, для хранения урожая нельзя использовать оцинкованную или алюминиевую посуду. Кроме того, не следует употреблять в пищу грибы в детском возрасте, а при консервации важно тщательно придерживаться технологии, стерилизовать тару. Хранить грибные консервы можно не более 6 месяцев.

Также пресс-служба управления сообщает, что с начала года зарегистрировано 279 случаев сальмонеллезов, или 7,25 на 100 тысяч населения, в том числе по Казани — 109 случаев или 8,97 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (378 случаев) в Татарстане отмечается снижение уровня заболеваемости сальмонеллезами на 26,2%.