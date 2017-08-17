В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравления грибами
(Город Казань KZN.RU, 17 августа). В Татарстане отмечается двукратный рост случаев отравления грибами.
(Город Казань KZN.RU, 17 августа). В Татарстане отмечается двукратный рост случаев отравления грибами.
По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ, по состоянию на 16 августа в Казани зафиксировано 17 случаев с 17 пострадавшими, всего по Татарстану — 31 случай с 33 пострадавшим (в аналогичном периоде 2016 года -14 случаев с 15 пострадавшими).
Специалисты управления напоминают о мерах предосторожности при сборе грибов. Так, не следует собирать незнакомые, старые и червивые грибы, у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны. Собирать грибы нужно не в полиэтиленовый пакет, а в корзину. При комнатной температуре грибы можно хранить не более 3 часов, для хранения урожая нельзя использовать оцинкованную или алюминиевую посуду. Кроме того, не следует употреблять в пищу грибы в детском возрасте, а при консервации важно тщательно придерживаться технологии, стерилизовать тару. Хранить грибные консервы можно не более 6 месяцев.
Также
Напомним, основной путь передачи сальмонеллеза — пищевой, через продукты животного происхождения (мясо млекопитающих, птиц, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты). Не следует покупать продукты в местах несанкционированной торговли, мясо и мясные продукты необходимо подвергать тщательной тепловой обработке, использовать разделочный инвентарь отдельно для сырых и готовых продуктов, перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены.