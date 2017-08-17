Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
1070 годовщина независимости Индии
15:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравления грибами

(Город Казань KZN.RU, 17 августа). В Татарстане отмечается двукратный рост случаев отравления грибами.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ, по состоянию на 16 августа в Казани зафиксировано 17 случаев с 17 пострадавшими, всего по Татарстану — 31 случай с 33 пострадавшим (в аналогичном периоде 2016 года -14 случаев с 15 пострадавшими).

Специалисты управления напоминают о мерах предосторожности при сборе грибов. Так, не следует собирать незнакомые, старые и червивые грибы, у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны. Собирать грибы нужно не в полиэтиленовый пакет, а в корзину. При комнатной температуре грибы можно хранить не более 3 часов, для хранения урожая нельзя использовать оцинкованную или алюминиевую посуду. Кроме того, не следует употреблять в пищу грибы в детском возрасте, а при консервации важно тщательно придерживаться технологии, стерилизовать тару. Хранить грибные консервы можно не более 6 месяцев.

Также пресс-служба управления сообщает, что с начала года зарегистрировано 279 случаев сальмонеллезов, или 7,25 на 100 тысяч населения, в том числе по Казани — 109 случаев или 8,97 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (378 случаев) в Татарстане отмечается снижение уровня заболеваемости сальмонеллезами на 26,2%.

Напомним, основной путь передачи сальмонеллеза — пищевой, через продукты животного происхождения (мясо млекопитающих, птиц, яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты). Не следует покупать продукты в местах несанкционированной торговли, мясо и мясные продукты необходимо подвергать тщательной тепловой обработке, использовать разделочный инвентарь отдельно для сырых и готовых продуктов, перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани определяют лучшего электрика года
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь