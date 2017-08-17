В Советске очевидцы спасли тонущего подростка
В Советске очевидцы спасли подростка, который начал тонуть в Немане. Об этом в четверг сообщает официальный паблик системы 112 в социальной сети «ВКонтакте».
В Советске очевидцы спасли подростка, который начал тонуть в Немане. Об этом в четверг сообщает официальный паблик системы 112 в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщение о том, что возле мясокомбината в реке тонет подросток, поступило в 16:15 в среду. На место происшествия были направлены необходимые экстренные службы.
Но к моменту их приезда мальчика вытащили из воды свидетели происшествия.