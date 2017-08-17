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11:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка на велосипеде врезалась в «Приус»

В деле будут разбираться дознаватели.

Источник: Губерния онлайн

В среду днем 30-летняя велосипедистка столкнулась с «Тойотой Приус» и упала на асфальт. Девушка считала, что виноват автолюбитель, хотя и сама нарушила правила, сообщает портал «Губерния».

Горожанка повредила локоть правой руки. Пострадавшую осмотрели медики; в госпитализации она не нуждалась. Ехать в больницу не желала и сама хабаровчанка. Она предпочла остаться на месте ДТП, чтобы лично участвовать в оформлении аварии.

Велосипедистка каталась вместе с приятелем — он ехал впереди. Момента удара мужчина не видел. Приятели двигались по улице Лейтенанта Орлова в сторону Ленина. Столкновение с иномаркой произошло на пешеходном переходе.

29-летний владелец «Тойоты Приус» ехал в попутном оппонентке направлении и собирался повернуть налево, на улицу Гамарника. Горел зеленый сигнал светофора, и автолюбитель с пятилетним стажем вождения приступил к маневру. Правила дорожного движения позволяли ему изменить маршрут, однако шофер должен был убедиться, что не мешает пешеходам, которые идут по зебре.

Хозяйка велосипеда пересекала проезжую часть не спешившись. Несмотря на это, она считала, что правда на ее стороне, и обвинила в аварии автолюбителя.

Окончательное решение относительно виновника ДТП вынесут дознаватели. Возможно, вина будет обоюдной.

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