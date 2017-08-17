Мошенник из Красноярска возглавил рейтинг грабителей-неудачников

Красноярский аферист, который пытался обмануть полицейского, занял первое место в списке самых неудачливых грабителей. Соответствующий рейтинг составило издание Lenta.ru.

В начале августа сообщалось о том, что начальнику отдела полиции на домашний телефон позвонил неизвестный. Он сообщил о серьезном ДТП, в котором якобы виноват сын правоохранителя. Избежать уголовной ответственности он мог за определенную сумму.

Полицейский согласился заплатить выкуп в 170 тыс. руб. и назвал адрес. Через полчаса в дверь позвонил мужчина, который представился курьером и забрал деньги. Однако сразу после этого злоумышленника задержали.

Добавим, в рейтинг также попал житель Воронежа, который с помощью игрушечного пистолета хотел похитить из магазина три бутылки водки. Получив отказ от продавщицы, он сбежал.