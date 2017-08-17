На Кубани директора предприятия подозревают в коммерческом подкупе

По версии следствия, на основании договора подряда организацией-подрядчиком выполнялись работы по строительству и проведению внеплощадочного трубопровода в поселке Афипском. Осенью 2016 года генеральный директор организации-подрядчика в связи с необходимостью согласования схемы временной врезки подачи питьевой воды и обсуждения условий заключения договора по временному водоснабжению объекта обратился к директору ООО «Транс-Водоканал». Используя свое должностное положение и служебные полномочия, тот выдвинул требование о передаче ему 100 тысяч рублей за получение разрешения на подключение и подачу воды. После того, как данная сумма была передана, директор потребовал за выдачу технических условий на подключение к водопроводу еще 300 тысяч рублей.