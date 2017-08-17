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15:06 (мск), источник: Югополис

На Кубани директора предприятия подозревают в коммерческом подкупе

Следственный отдел по Северскому району СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Транс-Водоканал». Он подозревается в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, на основании договора подряда организацией-подрядчиком выполнялись работы по строительству и проведению внеплощадочного трубопровода в поселке Афипском. Осенью 2016 года генеральный директор организации-подрядчика в связи с необходимостью согласования схемы временной врезки подачи питьевой воды и обсуждения условий заключения договора по временному водоснабжению объекта обратился к директору ООО «Транс-Водоканал». Используя свое должностное положение и служебные полномочия, тот выдвинул требование о передаче ему 100 тысяч рублей за получение разрешения на подключение и подачу воды. После того, как данная сумма была передана, директор потребовал за выдачу технических условий на подключение к водопроводу еще 300 тысяч рублей.

О предложении директор организации-подрядчика сообщил в правоохранительные органы. В апреле нынешнего года заявитель передал подозреваемому в преступлении требуемую сумму, после чего дальнейшие действия вымогателя были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю, действовавшими по поручению следователя СКР, сообщает «Югополису» пресс-служба краевого ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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