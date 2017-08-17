В Омске девушка-подросток помогла задержать экстрасенса

УМВД по Омской области задержало мошенницу-экстрасенса. Дама вызывалась снять со своих жертв порчу и похищала у них деньги и дорогие украшения.

В полиции скопилось уже шесть заявлений. Следователи предположили, что речь идёт об одной и той же преступнице. Ведь совпадали и описание внешности, и схема: чтобы «избавить» клиенток от «порчи», гадалка заворачивала их ценности в салфетку. Одна омичка оценила ущерб в 100 тысяч рублей. Ещё две жительницы Советского округа потеряли по 35 тысяч.

Поймать мошенницу помогла одна из её последних жертв — 17-летняя жительница Октябрьского округа. Спустя несколько дней после «ритуала» юная омичка узнала на улице женщину, похитившую у неё золото, и набрала номер полиции. Спустя пять минут гадалку задержали на 20-й Линии сотрудники Росгвардии.

Как сообщает УМВД по Омской области, «экстрасенса» опознали все шесть потерпевших. Не исключено, что в серии преступлений есть и другие, ещё неизвестные полиции эпизоды. Ведь 37-летняя омичка уже отбывала наказание за точно такие же «ритуалы».

УМВД по Омской области: