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12:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омске девушка-подросток помогла задержать экстрасенса

Лжецелительница обманула как минимум шесть омичек, обещав снять с них порчу.

УМВД по Омской области задержало мошенницу-экстрасенса. Дама вызывалась снять со своих жертв порчу и похищала у них деньги и дорогие украшения.

В полиции скопилось уже шесть заявлений. Следователи предположили, что речь идёт об одной и той же преступнице. Ведь совпадали и описание внешности, и схема: чтобы «избавить» клиенток от «порчи», гадалка заворачивала их ценности в салфетку. Одна омичка оценила ущерб в 100 тысяч рублей. Ещё две жительницы Советского округа потеряли по 35 тысяч.

Поймать мошенницу помогла одна из её последних жертв — 17-летняя жительница Октябрьского округа. Спустя несколько дней после «ритуала» юная омичка узнала на улице женщину, похитившую у неё золото, и набрала номер полиции. Спустя пять минут гадалку задержали на 20-й Линии сотрудники Росгвардии.

Как сообщает УМВД по Омской области, «экстрасенса» опознали все шесть потерпевших. Не исключено, что в серии преступлений есть и другие, ещё неизвестные полиции эпизоды. Ведь 37-летняя омичка уже отбывала наказание за точно такие же «ритуалы».

УМВД по Омской области:

 — Если подобное преступление совершено и в отношении вас, обратитесь в любой отдел полиции, участковый пункт, рядом находящемуся полицейскому патрулю. Или по телефону 02.

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