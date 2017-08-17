В Уфе водитель иномарки въехал в забор

Вчера, 16 августа в столице Башкирии произошло 75 аварий на дорогах, один человек пострадал. Об этом сообщает уфимский отдел ГИБДД по Башкирии.

Около трех часов дня напротив дома № 34 по Уфимскому шоссе, водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением и въехал в забор. Водитель иномарки отделался несколькими ушибами, медики оказали ему помощь.