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12:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе водитель иномарки въехал в забор

Всего за сутки в столице Башкирии произошло 75 аварий на дорогах.

Вчера, 16 августа в столице Башкирии произошло 75 аварий на дорогах, один человек пострадал. Об этом сообщает уфимский отдел ГИБДД по Башкирии.

Около трех часов дня напротив дома № 34 по Уфимскому шоссе, водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением и въехал в забор. Водитель иномарки отделался несколькими ушибами, медики оказали ему помощь.

О том, был ли мужчина в состоянии опьянения, не сообщается.

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