В Уфе водитель иномарки въехал в забор
Всего за сутки в столице Башкирии произошло 75 аварий на дорогах.
Всего за сутки в столице Башкирии произошло 75 аварий на дорогах.
Вчера, 16 августа в столице Башкирии произошло 75 аварий на дорогах, один человек пострадал. Об этом сообщает уфимский отдел ГИБДД по Башкирии.
Около трех часов дня напротив дома № 34 по Уфимскому шоссе, водитель «Форд Фокуса» не справился с управлением и въехал в забор. Водитель иномарки отделался несколькими ушибами, медики оказали ему помощь.
О том, был ли мужчина в состоянии опьянения, не сообщается.