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12:51 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани разыскивают без вести пропавшую Асию Садыкову

Полиция разыскивает в Казани без вести пропавшую Асию Садыкову, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

61-летняя Асия Харисовна Садыкова ушла из дома 22 июля и до сих пор не вернулась. Заявление об исчезновении женщины написала ее дочь. По словам девушки, мать злоупотребляла спиртным и страдает нарушениями памяти. Кроме того, у нее случаются приступы эпилепсии. Ранее женщина неоднократно уходила из дома.

Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие черные вьющиеся, передние зубы отсутствуют. Была одета в серую вязаную кофту, разноцветное платье с цветочным орнаментом, серые кеды с белой подошвой.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Асии Садыковой, просят звонить по телефонам: 2945−352, 5557−550, 89534965591.

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