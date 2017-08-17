В Казани разыскивают без вести пропавшую Асию Садыкову

61-летняя Асия Харисовна Садыкова ушла из дома 22 июля и до сих пор не вернулась. Заявление об исчезновении женщины написала ее дочь. По словам девушки, мать злоупотребляла спиртным и страдает нарушениями памяти. Кроме того, у нее случаются приступы эпилепсии. Ранее женщина неоднократно уходила из дома.