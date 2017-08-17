В Казани разыскивают без вести пропавшую Асию Садыкову
Полиция разыскивает в Казани без вести пропавшую Асию Садыкову, сообщает
Полиция разыскивает в Казани без вести пропавшую Асию Садыкову, сообщает
61-летняя Асия Харисовна Садыкова ушла из дома 22 июля и до сих пор не вернулась. Заявление об исчезновении женщины написала ее дочь. По словам девушки, мать злоупотребляла спиртным и страдает нарушениями памяти. Кроме того, у нее случаются приступы эпилепсии. Ранее женщина неоднократно уходила из дома.
Приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие черные вьющиеся, передние зубы отсутствуют. Была одета в серую вязаную кофту, разноцветное платье с цветочным орнаментом, серые кеды с белой подошвой.
Всех, кто знает