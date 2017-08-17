Полиция Самары проверит видео с убийством котенка

Видео, где две девочки (на вид 13−14 лет) издеваются над животным, было опубликовано в одном из пабликов в социальной сети. Одна из девочек скрыла лицо с помощью медицинской маски. Подростки в начале записи говорят, что сегодня они будут играть в котика, затем показывают рыжего котенка. Школьницы по очереди бросают в стену животное, как мяч. Затем подростки учат бросать в стену котенка девочку помладше. В конце видео видно, как животное бьется в конвульсиях.