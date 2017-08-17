В Сибири ликвидировали крупные производства контрафактного алкоголя

Вероятно, из логистических соображений, чтобы «охватить» и левый, и правый берег города. Как рассказали Новосибирской областной прокуратуре, при обысках на двух складах было изъято около восемнадцати тысяч литров спиртосодержащей продукции. По оценкам экспертов, общая стоимость этих запасов превышала 3,6 миллиона рублей.

По словам помощника руководителя регионального СУ СКР Михаила Третьякова, разливалась «сивуха» в самый ходовой объем тары — 0,25 и 0,5 литра. Для придания товарного вида на бутылки клеились поддельные федеральные спецмарки — было обнаружено около двухсот тысяч таких марок, изготовленных кустарным способом. На бутылках красовались этикетки легальных марок — «Царская охота», «Ивушка люкс», «Пшеничная», «Белая береза», «Фински» и «Черпачок».

На складе по улице Петухова, в Кировском районе Новосибирска, правоохранители изъяли 5,5 тысячи бутылок, уже готовых к реализации. В помещении на улице Воинской в огромных чанах булькало еще 7,8 тысячи литров спирта, а 30 тысяч пустых бутылок ожидало своего часа. В «гаражной» продукции было значительно превышено содержание сивушных масел, сложных эфиров, альдегидов и метилового спирта.

Между тем, по данным Росалкогольрегулирования, производство легального алкоголя в первом полугодии выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Основная доля приходится на Омскую область — 39 процентов от всего объема, произведенного в СФО. В Новосибирской и Кемеровской областях предприятия вырабатывают 18 и 17 процентов соответственно. Цифры объяснимы — в этих трех регионах сосредоточены крупнейшие ликероводочные производства.

— При этом объем розничных продаж алкогольной продукции остался на уровне прошлого года, — сказал глава МРУ Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин. — То есть увеличение производства не свидетельствует о том, что люди стали больше потреблять. Это говорит о том, что происходит вытеснение нелегального алкоголя с прилавков розничных магазинов. Благодаря внедрению ЕГАИС у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь. Это еще раз подчеркивает эффективность работы государственной системы учета и контроля.

Тем временем.