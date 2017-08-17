Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Американец с гвоздем в сердце сам приехал в больницу
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
13Умерла Вера Глаголева
13:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири ликвидировали крупные производства контрафактного алкоголя

Ушлый «бутлегер» еще в 2015 году арендовал складские помещения в Кировском и Октябрьском районах левобережья.

Вероятно, из логистических соображений, чтобы «охватить» и левый, и правый берег города. Как рассказали Новосибирской областной прокуратуре, при обысках на двух складах было изъято около восемнадцати тысяч литров спиртосодержащей продукции. По оценкам экспертов, общая стоимость этих запасов превышала 3,6 миллиона рублей.

По словам помощника руководителя регионального СУ СКР Михаила Третьякова, разливалась «сивуха» в самый ходовой объем тары — 0,25 и 0,5 литра. Для придания товарного вида на бутылки клеились поддельные федеральные спецмарки — было обнаружено около двухсот тысяч таких марок, изготовленных кустарным способом. На бутылках красовались этикетки легальных марок — «Царская охота», «Ивушка люкс», «Пшеничная», «Белая береза», «Фински» и «Черпачок».

На складе по улице Петухова, в Кировском районе Новосибирска, правоохранители изъяли 5,5 тысячи бутылок, уже готовых к реализации. В помещении на улице Воинской в огромных чанах булькало еще 7,8 тысячи литров спирта, а 30 тысяч пустых бутылок ожидало своего часа. В «гаражной» продукции было значительно превышено содержание сивушных масел, сложных эфиров, альдегидов и метилового спирта.

Между тем, по данным Росалкогольрегулирования, производство легального алкоголя в первом полугодии выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Основная доля приходится на Омскую область — 39 процентов от всего объема, произведенного в СФО. В Новосибирской и Кемеровской областях предприятия вырабатывают 18 и 17 процентов соответственно. Цифры объяснимы — в этих трех регионах сосредоточены крупнейшие ликероводочные производства.

— При этом объем розничных продаж алкогольной продукции остался на уровне прошлого года, — сказал глава МРУ Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин. — То есть увеличение производства не свидетельствует о том, что люди стали больше потреблять. Это говорит о том, что происходит вытеснение нелегального алкоголя с прилавков розничных магазинов. Благодаря внедрению ЕГАИС у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь. Это еще раз подчеркивает эффективность работы государственной системы учета и контроля.

Тем временем.

Говорить о победе над контрафактом еще очень рано. Самый «популярный» для подделок алкоголь — водка, но сейчас в поле зрения правоохранителей попадают и произведенные с нарушениями слабоалкогольные напитки. В том же Новосибирске месяцем ранее было арестовано 15 тысяч литров так называемых пивных напитков — пластиковые бутылки с разноцветной жидкостью и разными вкусами, без каких-либо документов, подтверждающих легальность производства. А в соседнем Бердске изъяты и вовсе «танкерные» объемы — 385 тысяч литров пивных напитков под лукавым брендом «Martina» и 92 тысячи литров сидра, содержащего красители и ароматизаторы, которых по закону в сидре быть не должно. Вероятно, в ответ на государственные меры «черные бутлегеры» ищут новые ниши.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Истребитель-невидимка Су-57 поступит в войска в 2018 году
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Биткоины посыпались на Рублевку
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь