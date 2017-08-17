В Казани за взятку осудили экс-преподавателя КГМУ
(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани огласил обвинительный приговор 56-летней
(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани огласил обвинительный приговор 56-летней
По информации МВД по РТ, прошлой зимой студентка КГМУ обратилась к Юнусову, чтобы тот помог решить вопрос с получением положительной оценки по предмету. Как оказалось, до этого Юнусов уже промышлял сомнительным «бизнесом» и другие студенты были в курсе этого. Цена вопроса варьировалась от 100 до 120 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ, студентка 3 курса пыталась купить оценку именно по дисциплине «Микробиология», которую преподавала Мусина. За свою помощь Юнусов запросил 120 тысяч рублей — 70 профессору, остальное — ему. Деньги он предложил перечислить на его банковскую карту, откуда бы он перевел причитающееся преподавателю. Студентка сообщила об этом предложении правоохранителям — после получения взятки и проставления оценок Юнусов был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ.
Также установлено, что с сентября 2016 по январь 2017 года Юнусов получил от трех студентов 300 тысяч рублей, часть из которых передал Мусиной. Причастность к совершению преступлений обвиняемые признали полностью. Суд приговорил Мусину к 4 годам и 400 тысячам рублей штрафа, однако наказание будет считаться условным в течение 3 лет, Юнусову назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, его наказние тоже будет считаться условным.