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13:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани за взятку осудили экс-преподавателя КГМУ

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани огласил обвинительный приговор 56-летней экс-сотруднице кафедры микробиологии Казанского государственного медицинского университета, профессору Линаре Мусиной и 28-летнему экс-студенту этого же вуза Айдару Юнусову. Они признаны виновными в получении и в передачи взятки.

Источник: ИА Татар-информ

По информации МВД по РТ, прошлой зимой студентка КГМУ обратилась к Юнусову, чтобы тот помог решить вопрос с получением положительной оценки по предмету. Как оказалось, до этого Юнусов уже промышлял сомнительным «бизнесом» и другие студенты были в курсе этого. Цена вопроса варьировалась от 100 до 120 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности МВД по РТ, студентка 3 курса пыталась купить оценку именно по дисциплине «Микробиология», которую преподавала Мусина. За свою помощь Юнусов запросил 120 тысяч рублей — 70 профессору, остальное — ему. Деньги он предложил перечислить на его банковскую карту, откуда бы он перевел причитающееся преподавателю. Студентка сообщила об этом предложении правоохранителям — после получения взятки и проставления оценок Юнусов был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ.

Также установлено, что с сентября 2016 по январь 2017 года Юнусов получил от трех студентов 300 тысяч рублей, часть из которых передал Мусиной. Причастность к совершению преступлений обвиняемые признали полностью. Суд приговорил Мусину к 4 годам и 400 тысячам рублей штрафа, однако наказание будет считаться условным в течение 3 лет, Юнусову назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, его наказние тоже будет считаться условным.

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