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13:11 (мск), источник: РИАЦ

В центре Волгограда найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны

При проведении земляных работ на улице Краснознаменской была найдена фугасная авиационная бомба времен ВОВ, предположительно ФАБ-250.

Как сообщили в региональном МЧС, в ближайшие дни ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России для обезвреживания опасной находки.

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