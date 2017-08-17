В центре Волгограда найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны
При проведении земляных работ на улице Краснознаменской была найдена фугасная авиационная бомба времен ВОВ, предположительно ФАБ-250.
При проведении земляных работ на улице Краснознаменской была найдена фугасная авиационная бомба времен ВОВ, предположительно ФАБ-250.
Как сообщили в региональном МЧС, в ближайшие дни ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России для обезвреживания опасной находки.