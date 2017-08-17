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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Акула укусила за пятку туриста на Пхукете

Акула покусала туриста из Японии во время его отдыха на таиландском острове Пхукет. Об этом пишет издание Phuket News.

По данным газеты, инцидент произошел в среду, 16 августа. Кейта Косигоэ (Keita Koshigoe) занимался серфингом примерно в 200 метрах от побережья, когда морское животное вонзило зубы в его левую пятку.

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Мужчина смог самостоятельно доплыть до суши. На его ноге остались глубокие порезы от зубов хищника. Прибывшие к месту происшествия спасатели оказали 37-летнему японцу первую помощь, после чего он был госпитализирован.

В больнице, помимо врачей, пострадавшего осмотрели эксперты Центра морской биологии Пхукета (PMBC). Они пришли к выводу, что на Косигоэ набросилась черноперая рифовая акула.

Специалисты пояснили, что эти животные питаются в основном мелкой рыбой и не представляют опасности для человека. В PMBC предположили, что хищник укусил японца, приняв его ногу за потенциальную добычу.

Ранее в августе стало известно, что акула напала на 20-летнюю путешественницу из Австрии на египетском курорте Марса-эль-Алам. Животное вырвало из тела девушки кусок мяса, пострадавшую спас украинский турист.

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