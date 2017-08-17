Акула укусила за пятку туриста на Пхукете

По данным газеты, инцидент произошел в среду, 16 августа. Кейта Косигоэ (Keita Koshigoe) занимался серфингом примерно в 200 метрах от побережья, когда морское животное вонзило зубы в его левую пятку.

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Мужчина смог самостоятельно доплыть до суши. На его ноге остались глубокие порезы от зубов хищника. Прибывшие к месту происшествия спасатели оказали 37-летнему японцу первую помощь, после чего он был госпитализирован.

В больнице, помимо врачей, пострадавшего осмотрели эксперты Центра морской биологии Пхукета (PMBC). Они пришли к выводу, что на Косигоэ набросилась черноперая рифовая акула.

Специалисты пояснили, что эти животные питаются в основном мелкой рыбой и не представляют опасности для человека. В PMBC предположили, что хищник укусил японца, приняв его ногу за потенциальную добычу.