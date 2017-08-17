В Новосибирске задержали похитителей дорогих иномарок, ими оказались 22-летние жители Октябрьского района, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Молодые люди угнали кроссовер «Toyota RAV-4» 8 августа с улицы Забалуева. Владелец иномарки оценил ущерб в 730 тысяч рублей. Похищенный авто сотрудники полиции нашли на улице Выборной.

В ходе проверки выяснилось, что молодые люди зимой угнали еще один автомобиль. Тогда они похитили седан «Toyota Camry» за 600 тысяч рублей.

Во время обыска полицейские обнаружили у автоугонщиков различные устройства для взлома машин и номера похищенных автомобилей.

По данным сотрудников уголовного розыска, с февраля этого года злоумышленники похитили шесть автомобилей. Кроме того, ранее задержанные уже отбывали наказание за аналогичное преступление.