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12:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске задержали похитителей дорогих иномарок

Сотрудники полиции задержали двоих 22-летних жителей Октябрьского района в конце минувшей недели, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске задержали похитителей дорогих иномарок, ими оказались 22-летние жители Октябрьского района, заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Молодые люди угнали кроссовер «Toyota RAV-4» 8 августа с улицы Забалуева. Владелец иномарки оценил ущерб в 730 тысяч рублей. Похищенный авто сотрудники полиции нашли на улице Выборной.

В ходе проверки выяснилось, что молодые люди зимой угнали еще один автомобиль. Тогда они похитили седан «Toyota Camry» за 600 тысяч рублей.

Во время обыска полицейские обнаружили у автоугонщиков различные устройства для взлома машин и номера похищенных автомобилей.

По данным сотрудников уголовного розыска, с февраля этого года злоумышленники похитили шесть автомобилей. Кроме того, ранее задержанные уже отбывали наказание за аналогичное преступление.

Расследование продолжается.

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