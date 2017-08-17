В Новосибирске задержали похитителей дорогих иномарок
Сотрудники полиции задержали двоих 22-летних жителей Октябрьского района в конце минувшей недели, об этом сообщили в
Сотрудники полиции задержали двоих 22-летних жителей Октябрьского района в конце минувшей недели, об этом сообщили в
В Новосибирске задержали похитителей дорогих иномарок, ими оказались 22-летние жители Октябрьского района, заявили в
Молодые люди угнали кроссовер «Toyota RAV-4» 8 августа с улицы Забалуева. Владелец иномарки оценил ущерб в 730 тысяч рублей. Похищенный авто сотрудники полиции нашли на улице Выборной.
В ходе проверки выяснилось, что молодые люди зимой угнали еще один автомобиль. Тогда они похитили седан «Toyota Camry» за 600 тысяч рублей.
Во время обыска полицейские обнаружили у автоугонщиков различные устройства для взлома машин и номера похищенных автомобилей.
По данным сотрудников уголовного розыска, с февраля этого года злоумышленники похитили шесть автомобилей. Кроме того, ранее задержанные уже отбывали наказание за аналогичное преступление.
Расследование продолжается.