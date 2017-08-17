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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали причину пожара, унесшего жизнь четырехлетнего ребенка

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Доме Правительства Башкортостана 17 августа состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участники под руководством вице-премьера Марата Магадеева рассмотрели вопросы профилактики пожаров в жилом секторе.

«При пожаре в Стерлитамаке погиб ребенок, причем при абсолютно неправильных действиях взрослых. Вот вам и результат всей пропагандистской работы. Задымленное помещение, выходят взрослые при самостоятельной эвакуации, ребенок отравился продуктами горения», — сказал премьер-министр правительства Башкортостана Марат Магадеев.

Глава города Стерлитамака Владимир Куликов сообщил причину возгорания в однокомнатной квартире и подробности случившегося.

«Сегодня была установлена причина возгорания — житель этой квартиры в алкогольном опьянении поджег свою квартиру. У него были неприятности в личной жизненной ситуации. К сожалению, погиб ребенок 4,5 лет. Тут и неправильные действия взрослых: с шестого этажа начали спускаться, дошли до второго этажа, решили вернуться обратно. И между пятым и шестым этажами им не хватило дыхания. Бабушка, мама вместе с ребенком упали на лестничной клетке. После этого, через 10 минут приехал пожарный отряд, который правильно оценил текущую обстановку. Начали производить эвакуацию. Пострадавших женщин доставили в клинические больницы № 1 и 2. Хозяин квартиры также был доставлен в больницу № 2 в сильнейшем алкогольном опьянении и с отравлением угарным газом. Вчера вечером он признался следователям в совершенном деянии. После этого у нас вечером из этого дома с отравлением угарным газом в больницу обратились еще три человека, но были отпущены под амбулаторное наблюдение», — сообщил Владимир Куликов.

Марат Магадеев подчеркнул, что нужно всем проанализировать, что недорабатывается, не подходить формально к вопросам профилактики пожаров в жилом секторе.

После доследственной проверки Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе ведомства сообщили, что ночью 16 августа в квартире на первом этаже произошел пожар. При самостоятельном спуске с родственниками с этажей выше от полученных ожогов скончался четырехлетний ребенок, тело которого было обнаружено во время тушения пожара. Его 27-летняя мать и 48-летняя бабушка, получившие термические ожоги и термоингаляционные травмы, были найдены пожарными без сознания. Их, а также 38-летнего хозяина квартиры, где произошел пожар, доставили в больницу.

Сейчас назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить причину смерти ребенка, причину пожара, степень тяжести вреда здоровью пострадавших и оценить нанесенный ущерб, проинформировали в следственном управлении СКР по РБ.

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