В Башкирии назвали причину пожара, унесшего жизнь четырехлетнего ребенка

«Сегодня была установлена причина возгорания — житель этой квартиры в алкогольном опьянении поджег свою квартиру. У него были неприятности в личной жизненной ситуации. К сожалению, погиб ребенок 4,5 лет. Тут и неправильные действия взрослых: с шестого этажа начали спускаться, дошли до второго этажа, решили вернуться обратно. И между пятым и шестым этажами им не хватило дыхания. Бабушка, мама вместе с ребенком упали на лестничной клетке. После этого, через 10 минут приехал пожарный отряд, который правильно оценил текущую обстановку. Начали производить эвакуацию. Пострадавших женщин доставили в клинические больницы № 1 и 2. Хозяин квартиры также был доставлен в больницу № 2 в сильнейшем алкогольном опьянении и с отравлением угарным газом. Вчера вечером он признался следователям в совершенном деянии. После этого у нас вечером из этого дома с отравлением угарным газом в больницу обратились еще три человека, но были отпущены под амбулаторное наблюдение», — сообщил Владимир Куликов.