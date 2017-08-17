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13:22 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре 69-летняя женщина погибла после падения с 12 этажа

Тело пенсионерки обнаружили случайные прохожие.

Краснодар. 17 авг. — Новая Кубань. Трагический инцидент произошел 16 августа во дворе многоквартирного дома на проспекте Чекистов.

Жильцы этого дома в районе 2 часов дня выходили из подъезда и заметили на земле тело пожилой дамы. По предварительным данным, женщина выпала с 12 этажа. Как рассказали соседи пенсионерки, погибшая проживала одна в квартире и проходила лечение.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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