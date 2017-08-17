В Краснодаре 69-летняя женщина погибла после падения с 12 этажа
Тело пенсионерки обнаружили случайные прохожие.
Тело пенсионерки обнаружили случайные прохожие.
Краснодар. 17 авг. — Новая Кубань. Трагический инцидент произошел 16 августа во дворе многоквартирного дома на проспекте Чекистов.
Жильцы этого дома в районе 2 часов дня выходили из подъезда и заметили на земле тело пожилой дамы. По предварительным данным, женщина выпала с 12 этажа. Как рассказали соседи пенсионерки, погибшая проживала одна в квартире и проходила лечение.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, прокомментировали в