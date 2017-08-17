Следователи начали проверку после пропажи 2-летней девочки в Воронежской области
Ребенка нашли за 2 часа.
Ребенка нашли за 2 часа.
Следственное управление СК России по Воронежской области проведет процессуальную проверку по факту исчезновения двухлетней девочки в селе Журавка в Кантемировском районе. Силовики выяснят, при каких обстоятельствах пропал ребенок и как за ним следили родственники, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Мать девочки позвонила в дежурную часть отдела полиции по Кантемировскому району в 22:30 в среду, 16 августа. Женщина была дома по улице Луговой, а ее двухлетняя дочка играла в песочнице за домом. В 20:30 22-летняя мать обнаружила, что ребенок пропал. Сначала родственники искала девочку своими силами, а потом обратились в полицию.
Через два часа после этого полицейские обнаружили ребенка на берегу притока реки Богучарка — примерно в 200 м севернее ее дома. Малышку с небольшим переохлаждением доставили в больницу. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.