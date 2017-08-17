Москвича задержали за попытку продать трех женщин за 250 тысяч рублей

«Мужчина познакомился с четырьмя женщинами из РФ и стран СНГ, одна из которых мать несовершеннолетней, и предложил им помощь в организации кастинга в якобы модельное агентство. Затем мужчина подыскал покупателя для совершения сделки купли-продажи», — говорится в сообщении.

Иванова сообщила, что обвиняемый был задержан сотрудниками ГУУР МВД России в столичном кафе при передаче денежных средств за продажу трех женщин в размере 250 тыс. рублей.