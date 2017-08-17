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14:01 (мск), источник: Интерфакс

Москвича задержали за попытку продать трех женщин за 250 тысяч рублей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — Житель Москвы пытался продать трех женщин за 250 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Мужчина познакомился с четырьмя женщинами из РФ и стран СНГ, одна из которых мать несовершеннолетней, и предложил им помощь в организации кастинга в якобы модельное агентство. Затем мужчина подыскал покупателя для совершения сделки купли-продажи», — говорится в сообщении.

Иванова сообщила, что обвиняемый был задержан сотрудниками ГУУР МВД России в столичном кафе при передаче денежных средств за продажу трех женщин в размере 250 тыс. рублей.

Сделка по продаже матери и ее несовершеннолетней дочери не состоялась по независящим от обвиняемого причинам. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям: «торговля людьми» и «покушение на торговлю людьми». Расследование продолжается.

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