В городском пруду утонул сбегавший от врачей мужчина
Муниципальная похоронная служба пытается поднять тело с обмелевшего берега.
Муниципальная похоронная служба пытается поднять тело с обмелевшего берега.
В центре Екатеринбурга на берегу обмеленного городского пруда погиб мужчина. Как передает 17 августа корреспондент «АиФ-Урал», перед смертью, по словам очевидцев, мужчина пытался сбежать от врачей скорой помощи.
В настоящее время тело находится на берегу рядом с водой. Сотрудники муниципальной похоронной службы пытаются придумать, как вытащить тело на набережную для отправки в морг. На месте работают полицейские, которые опрашивают свидетелей.
Очевидцы рассказывают, что к мужчине подъезжала «Скорая помощь», когда он находился еще на набережной. Однако