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13:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В городском пруду утонул сбегавший от врачей мужчина

Муниципальная похоронная служба пытается поднять тело с обмелевшего берега.

В центре Екатеринбурга на берегу обмеленного городского пруда погиб мужчина. Как передает 17 августа корреспондент «АиФ-Урал», перед смертью, по словам очевидцев, мужчина пытался сбежать от врачей скорой помощи.

В настоящее время тело находится на берегу рядом с водой. Сотрудники муниципальной похоронной службы пытаются придумать, как вытащить тело на набережную для отправки в морг. На месте работают полицейские, которые опрашивают свидетелей.

Очевидцы рассказывают, что к мужчине подъезжала «Скорая помощь», когда он находился еще на набережной. Однако почему-то он резко побежал от врачей, перепрыгнул через парапет, и полез в воду, где и скончался. По одной из версий, при прыжке он упал на голову.

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