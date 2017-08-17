В городском пруду утонул сбегавший от врачей мужчина

В настоящее время тело находится на берегу рядом с водой. Сотрудники муниципальной похоронной службы пытаются придумать, как вытащить тело на набережную для отправки в морг. На месте работают полицейские, которые опрашивают свидетелей.

Очевидцы рассказывают, что к мужчине подъезжала «Скорая помощь», когда он находился еще на набережной. Однако почему-то он резко побежал от врачей, перепрыгнул через парапет, и полез в воду, где и скончался. По одной из версий, при прыжке он упал на голову.