Автоледи разбила камнем машину женщины, не уступившей ей место на парковке в ВКО
Она повредила автомобиль на 200 тысяч тенге.
Она повредила автомобиль на 200 тысяч тенге.
Жительница
Автоледи не поделили место на парковке. Во время конфликта одна из автомобилисток швырнула камень в «Тойоту» свой оппонентки, повредив автомобиль на 200 тысяч тенге, передает
Как сообщили в ДВД ВКО, необычный случай произошел на одной из стоянок по проспекту Абая в районе автовокзала.
«Две женщины не поделили место на парковке,
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Артур Власов.