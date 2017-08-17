Автоледи разбила камнем машину женщины, не уступившей ей место на парковке в ВКО

Жительница Усть-Каменогорска разбила камнем машину женщины, не уступившей ей место на парковке.

Автоледи не поделили место на парковке. Во время конфликта одна из автомобилисток швырнула камень в «Тойоту» свой оппонентки, повредив автомобиль на 200 тысяч тенге, передает YK-avto. kz.

Как сообщили в ДВД ВКО, необычный случай произошел на одной из стоянок по проспекту Абая в районе автовокзала.

«Две женщины не поделили место на парковке, из-за чего сильно повздорили, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Одна из автомобилисток кинула камень в “Тойоту” своей оппонентки. Потерпевшая обратилась в полицию и оценила ущерб, причиненный ее автомобилю, в 200 тысяч тенге».

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