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13:57 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Одинцово

В ночь на четверг, 17 августа, в подмосковном Одинцово три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

«В 23:55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов в Одинцово произошел конфликт между мужчинами. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, там находились трое пострадавших с незначительными повреждениями. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел на ул. Ракетчиков. В настоящее время полиция проводит проверку по факту стрельбы.

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