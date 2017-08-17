Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Одинцово
В ночь на четверг, 17 августа, в подмосковном Одинцово три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В ночь на четверг, 17 августа, в подмосковном Одинцово три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В 23:55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов в Одинцово произошел конфликт между мужчинами. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, там находились трое пострадавших с незначительными повреждениями. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел на ул. Ракетчиков. В настоящее время полиция проводит проверку по факту стрельбы.