Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Одинцово

«В 23:55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов в Одинцово произошел конфликт между мужчинами. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, там находились трое пострадавших с незначительными повреждениями. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия», — рассказали в полиции.