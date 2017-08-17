В Екатеринбурге выясняют причину обрушения потолка в жилом доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Проверка начата в Екатеринбурге по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Проверка начата в Екатеринбурге по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
По предварительным данным, инцидент произошел 16 августа по адресу переулок Черниговский, 13. Потолочное перекрытие обвалилось в подъезде. Обошлось без пострадавших. Двухэтажный дом, построенный в 1953 году, по информации ведомства, обслуживается управляющей компанией «РЭМП-Эльмаш».
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны уполномоченных организаций, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки и качество его проведения», — уточняет облпрокуратура.