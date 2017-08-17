Бездомный сирота из Магнитогорска упек себя в колонию ради крыши над головой
Попасть за решетку парню удалось только с третьего раза.
Попасть за решетку парню удалось только с третьего раза.
Заключенный копейской колонии (Челябинская область) оказался там по собственному желанию, чтобы не «бомжевать», — чиновники два года игнорировали сироту, которому по закону полагается жилье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Магнитогорец Сергей Антипин никогда не видел своих родителей, так как те отказались от него сразу после его появления на свет. В детдом также сдали и двух его сестер. Однако девушки с наступлением совершеннолетия получили собственное жилье, а вот их брата соцслужбы проигнорировали. Пороги чиновников Сергей обивал с 18 лет, но те безосновательно ему отказывали. Парень даже просил, чтобы его положили в больницу, чтобы не мерзнуть на улице, но медики заявили, что он здоров и в госпитализации не нуждается. Устав от подъездов и чердаков, сирота решил, что будет жить в тюрьме.
Затем он сделал ложное сообщение о бомбе, но этого тоже оказалось недостаточно. Тогда парень совершил разбойное нападение на магазин с ножом, потребовав деньги из кассы.
«Получил свои заслуженные пять лет. Тут есть крыша над головой, еда и одежда, хоть жизнь все равно не сахар. А куда мне идти, когда за мной закроются ворота колонии? Я уже мог по
Сергею уже 23 года и, находясь в колонии, он регулярно писал письма во все инстанции с просьбами выделить ему жилье, согласно № 159-ФЗ. Попробовать помочь парню решил сам замначальника колонии, обратившийся в ОНК. Молодой человек привлек его внимание, так как оказался единственным из 1 200 заключенных, кто носит георгиевскую ленточку на груди в День Победы. Когда праздник заканчивается, парень сдает ее начальнику колонии, чтобы тот положил ее в сейф.
«Живем в одном государстве, а законы для всех разные. Удивлен тем, что как бы государство парня ни бросало, он до конца верит в силу справедливости и остается патриотом. Доведем это дело до конца», — рассказал председатель ОНК по Челябинской области Василий Катанэ.
Без УДО Сергей Антипин выйдет на свободу в марте 2019 года. В колонии его характеризуют как трудолюбивого и неглупого. Парень успел освоить рабочие специальности мебельщика, швеи и слесаря. Члены ОНК уже начали разбираться в ситуации. Сергею пообещали выделить временную комнату в общежитии, однако для этого ему придется пройти еще несколько бюрократических процедур.