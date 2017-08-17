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13:41 (мск), источник: dostup1.ru

Бездомный сирота из Магнитогорска упек себя в колонию ради крыши над головой

Попасть за решетку парню удалось только с третьего раза.

Заключенный копейской колонии (Челябинская область) оказался там по собственному желанию, чтобы не «бомжевать», — чиновники два года игнорировали сироту, которому по закону полагается жилье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНК.

Магнитогорец Сергей Антипин никогда не видел своих родителей, так как те отказались от него сразу после его появления на свет. В детдом также сдали и двух его сестер. Однако девушки с наступлением совершеннолетия получили собственное жилье, а вот их брата соцслужбы проигнорировали. Пороги чиновников Сергей обивал с 18 лет, но те безосновательно ему отказывали. Парень даже просил, чтобы его положили в больницу, чтобы не мерзнуть на улице, но медики заявили, что он здоров и в госпитализации не нуждается. Устав от подъездов и чердаков, сирота решил, что будет жить в тюрьме.

Попасть в колонию Сергею удалось не сразу. Сначала он забрал телефон у прохожего и позвонил в полицию с просьбой его забрать, но стражи порядка не нашли оснований для ареста.

Затем он сделал ложное сообщение о бомбе, но этого тоже оказалось недостаточно. Тогда парень совершил разбойное нападение на магазин с ножом, потребовав деньги из кассы.

«Получил свои заслуженные пять лет. Тут есть крыша над головой, еда и одежда, хоть жизнь все равно не сахар. А куда мне идти, когда за мной закроются ворота колонии? Я уже мог по условно-досрочному освободится, но так как у меня нет жилья, в суде мне в УДО отказали», — рассказывает Сергей Антипин.

Сергею уже 23 года и, находясь в колонии, он регулярно писал письма во все инстанции с просьбами выделить ему жилье, согласно № 159-ФЗ. Попробовать помочь парню решил сам замначальника колонии, обратившийся в ОНК. Молодой человек привлек его внимание, так как оказался единственным из 1 200 заключенных, кто носит георгиевскую ленточку на груди в День Победы. Когда праздник заканчивается, парень сдает ее начальнику колонии, чтобы тот положил ее в сейф.

«Живем в одном государстве, а законы для всех разные. Удивлен тем, что как бы государство парня ни бросало, он до конца верит в силу справедливости и остается патриотом. Доведем это дело до конца», — рассказал председатель ОНК по Челябинской области Василий Катанэ.

Без УДО Сергей Антипин выйдет на свободу в марте 2019 года. В колонии его характеризуют как трудолюбивого и неглупого. Парень успел освоить рабочие специальности мебельщика, швеи и слесаря. Члены ОНК уже начали разбираться в ситуации. Сергею пообещали выделить временную комнату в общежитии, однако для этого ему придется пройти еще несколько бюрократических процедур.

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