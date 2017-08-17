Шансонье Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве «Бухты Квинс»

По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года обвиняемый совместно с двумя другими лицами похитил часть денежных средств пайщиков.

Как полагает следствие, обвиняемые знали, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании, но под видом оплаты этих же работ часть средств была выведена. В списке потерпевших порядка 60 человек, сумма ущерба — более 50 млн рублей.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено жительнице Екатеринбурга и еще одному екатеринбуржцу.