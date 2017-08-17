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13:54 (мск), источник: ЕАН

Шансонье Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве «Бухты Квинс»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области местному жителю 1953 года рождения предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года обвиняемый совместно с двумя другими лицами похитил часть денежных средств пайщиков.

Как полагает следствие, обвиняемые знали, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании, но под видом оплаты этих же работ часть средств была выведена. В списке потерпевших порядка 60 человек, сумма ущерба — более 50 млн рублей.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено жительнице Екатеринбурга и еще одному екатеринбуржцу.

Заявление в отношении последнего фигуранта прозвучит в ближайшее время. Следствие не раскрывает имен, однако, судя по всему, накануне были предъявлены обвинения Ларисе Ассоновой и Михаилу Шилиманову, а сегодня — барду Александру Новикову.

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