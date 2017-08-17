Два месяца и три недели ищут пропавших подростков в Новосибирске

Источник: VN.ru

Один из пропавших — гражданин Киргизии. Хакимов Даутбек Музафарович 7 июня покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» (ул. Курчатова, 3/1). До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: 14 лет (на вид 12−13 лет), рост 140 см, глаза карие, волосы черные, худощавого телосложения.

Чумак Тимофей Григорьевич ушел 30 июля из центра социальной помощи семье и детям «Семья» (ул. Зорге, 127А). До сих пор его пытаются найти социальные службы, органы опеки. Тимофею 14 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Информацию о местонахождении мальчиков можно сообщать по телефонам 102 (полиция) или 227−48−71, 342−72−79, 227−48−41, 342−72−39 (отдел опеки и попечительства администрации Кировского района).

Стоит учесть, что мальчики друг друга не знают. «Не исключено, что побег совершили, узнав неприятные для себя новости», — говорится в сообщении администрации Кировского района.