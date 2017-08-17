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13:57 (мск), источник: VN.ru

Два месяца и три недели ищут пропавших подростков в Новосибирске

Социальные службы уже полтора месяца продолжают поиск двух подростков, которые остались без попечения родителей и находились на реабилитации в разных центрах Новосибирска. Об этом сообщает официальный сайт администрации Кировского района.

Источник: VN.ru

Один из пропавших — гражданин Киргизии. Хакимов Даутбек Музафарович 7 июня покинул социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» (ул. Курчатова, 3/1). До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: 14 лет (на вид 12−13 лет), рост 140 см, глаза карие, волосы черные, худощавого телосложения.

Чумак Тимофей Григорьевич ушел 30 июля из центра социальной помощи семье и детям «Семья» (ул. Зорге, 127А). До сих пор его пытаются найти социальные службы, органы опеки. Тимофею 14 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Информацию о местонахождении мальчиков можно сообщать по телефонам 102 (полиция) или 227−48−71, 342−72−79, 227−48−41, 342−72−39 (отдел опеки и попечительства администрации Кировского района).

Стоит учесть, что мальчики друг друга не знают. «Не исключено, что побег совершили, узнав неприятные для себя новости», — говорится в сообщении администрации Кировского района.

На днях в Новосибирске пропал другой мальчик, 12-летний Данил Евсейкин. Ребенка с похожими приметами, одетого в красную футболку и камуфляжные штаны, обнаружили спустя пять дней в торговом центре «Мега». Пользователи соцсетей, по традиции бурно обсуждающие подобные новости, предположили, что ребенку что-то не нравится в его семье.

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