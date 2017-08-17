Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
13Умерла Вера Глаголева
13:58 (мск), источник: VN.ru

За убийство таксы новосибирца посадили почти на 5 лет

В Новосибирской области суд вынес приговор 26-летнему Алексею Баканову, который жестоко убил щенка таксы на глазах у маленьких детей. Мужчина пришел в ярость, увидев, что кот и пес не поделили еду, взял собаку за задние лапы и три раза ударил головой об пол.

В Тогучинском районе Новосибирской области в начале ноября прошлого года семья 26-летнего Алексея Баканова взяла у знакомых щенка, который жил у них в доме. «Дети очень его любили, мыли, играли с ним. Однако Баканов постоянно выбрасывал собаку на улицу и говорил, что выкинет его», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

В начале апреля Баканов находился на кухне. Вместе с ними были двое детей — 9-летний и 11-летний мальчики. В этот момент щенок и кот не поделили еду. Глава семьи взял щенка за задние лапы и с особой жестокостью на глазах у детей не менее трех раз ударил животное головой об пол. После этого живодер пнул таксу ногой, отбросив ее через входную дверь на веранду дома. Щенок умер.

Кроме жестокого обращения с животными, Баканов обвинялся в хранении гашиша, который прятал в сарае, и краже бензопилы, стоимостью 5 тысяч рублей. По совокупности преступлений суд приговорил живодера к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Добавим, что недавно в Новосибирске осудили еще одного живодера — 26-летнего Артема Данилова, который также обвинялся в жестоком обращении с собакой. Из чувства ревности он убил молотком лайку своей возлюбленной и получил 2 года и 2 месяца условного лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Два месяца и три недели ищут пропавших подростков в Новосибирске
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Биткоины посыпались на Рублевку
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь