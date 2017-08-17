За убийство таксы новосибирца посадили почти на 5 лет

В Тогучинском районе Новосибирской области в начале ноября прошлого года семья 26-летнего Алексея Баканова взяла у знакомых щенка, который жил у них в доме. «Дети очень его любили, мыли, играли с ним. Однако Баканов постоянно выбрасывал собаку на улицу и говорил, что выкинет его», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

В начале апреля Баканов находился на кухне. Вместе с ними были двое детей — 9-летний и 11-летний мальчики. В этот момент щенок и кот не поделили еду. Глава семьи взял щенка за задние лапы и с особой жестокостью на глазах у детей не менее трех раз ударил животное головой об пол. После этого живодер пнул таксу ногой, отбросив ее через входную дверь на веранду дома. Щенок умер.

Кроме жестокого обращения с животными, Баканов обвинялся в хранении гашиша, который прятал в сарае, и краже бензопилы, стоимостью 5 тысяч рублей. По совокупности преступлений суд приговорил живодера к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.