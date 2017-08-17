В Омской области пытались нелегально перевезти через границу 16 тонн свинины
Во вторник, 15 августа, на границе Омской области на пропускном пункте в
Во вторник, 15 августа, на границе Омской области на пропускном пункте в
Мясо перевозилось с ветеринарным свидетельством формы № 2, но при этом без
В результате партию свинины задержали до предоставления требуемых документов и оштрафовали нарушителя на 100 тысяч рублей, сообщила
Еще одну партию свинины также на границе Омской области с Казахстаном, но в Одесском районе задержали на следующий день, 16 августа. На этот раз мясо везли из Омской области в Казахстан, но на него также отсутствовали ветеринарные документы для перемещения по территории ЕАЭС. В результате партию свинины весом 2,7 тонны вернули отправителю для оформления документов, а также привлекли нарушителя к ответственности.