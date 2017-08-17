Бухгалтера Алматинского зоопарка подозревают в хищении 32 млн тенге

Источник: Kapital.kz

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры. Арест санкционирован Медеуским районным судом № 2 г. Алматы.

«Следствием установлено, что Н., являясь бухгалтером-кассиром зоопарка, материально-ответственным лицом, в период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года путем удаления с компьютера сведений о реализации билетов за оказанные услуги присвоила и потратила у зоопарка 32 390 700 тенге», — говорится в сообщении.

Досудебное производство уголовного дела по ст. 189 ч. 4 п. 2 и ст. 241 УК РК осуществляется службой экономических расследований Департамента государственных доходов по г. Алматы, проведены соответствующие экспертизы.