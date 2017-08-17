Бухгалтера Алматинского зоопарка подозревают в хищении 32 млн тенге
16 августа текущего года по подозрению в присвоении и растрате денежных средств Алматинского зоопарка арестована
16 августа текущего года по подозрению в присвоении и растрате денежных средств Алматинского зоопарка арестована
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры. Арест санкционирован Медеуским районным судом № 2 г. Алматы.
«Следствием установлено, что Н., являясь
Досудебное производство уголовного дела по ст. 189 ч. 4 п. 2 и ст. 241 УК РК осуществляется службой экономических расследований Департамента государственных доходов по г. Алматы, проведены соответствующие экспертизы.
В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальной прокурор, осуществляющий надзор с начала расследования до завершения уголовного процесса в суде.