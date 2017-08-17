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14:04 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале 17-летний байкер сбил пешехода и уехал

Сегодня ночью под Каменском-Уральским студент из Екатеринбурга на мотоцикле сбил 22-летнего пешехода.

Пострадавший получил тяжелые травмы: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом обеих костей голени. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Мотоциклист с места происшествия скрылся, но вскоре был найден. Им оказался 17-летний студент одного из техникумов Екатеринбурга, который на летние каникулы приехал к бабушке в деревню Соколово. Ночью молодой человек вместе с другом на мотоцикле возвращался с прогулки из соседней деревни.

В результате ДТП травмы получил не только пешеход, но и сам водитель мотоцикла. У подростка сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Свой отъезд с места происшествия он объяснил тем, что испугался ответственности.

В настоящий момент на отца несовершеннолетнего составлен административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына, выразившееся в отсутствии контроля за подростком в ночное время. Также сотрудники полиции установили, что отец привез своему сыну неисправный мотоцикл, чтобы ребенок занимался его ремонтом.

Подросток, благополучно починив байк, катался на этом мотоцикле по району. В отношении юноши составлен административный материал за управление транспортным средством без прав. Ему грозит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.

Также он привлечен к ответственности за отсутствие регистрационных документов на мотоцикл, отсутствие мотошлема, в том числе у пассажира, и за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности. По факту ДТП будет проведено дознание.

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