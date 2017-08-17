Черный дым от горящих покрышек окутал район ЧМЗ
Челябинцы переживают, что возгорание случилось на заводе.
Челябинцы переживают, что возгорание случилось на заводе.
Пожарные ликвидируют крупное возгорание в Металлургическом районе Челябинска — горят автомобильные покрышки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 17 августа, жители ЧМЗ заметили черный дым, окутавший окрестности. Столб виден с разных ракурсов, в том числе со стороны Свердловского проспекта. Горожане сначала подумали, что горит завод, однако потом поняли, что дым идет со стороны жилой зоны.
«В районе улицы Ярослава Гашека есть лесополоса, где горят автомобильные покрышки. Тушим», — рассказали в
По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 100 кв. метров.
Напомним, в среду, 16 августа произошел крупный пожар на ЧЭМК.