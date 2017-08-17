Черный дым от горящих покрышек окутал район ЧМЗ

Сегодня, 17 августа, жители ЧМЗ заметили черный дым, окутавший окрестности. Столб виден с разных ракурсов, в том числе со стороны Свердловского проспекта. Горожане сначала подумали, что горит завод, однако потом поняли, что дым идет со стороны жилой зоны.