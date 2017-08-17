На Кубани ограничат доступ на территорию лесов из-за пожароопасности
В Краснодарском крае на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили усиление противопожарных мер.
В Краснодарском крае на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили усиление противопожарных мер.
В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, в связи с этим главам муниципалитетов поручили ограничить доступ отдыхающих на территории лесничеств.
Несмотря на работу, проводимую на Кубани для обеспечения пожарной безопасности, бесконтрольное выжигание сухой травы приводит к возникновению пожаров.
«Чтобы не допустить распространения на большие площади, муниципальные власти должны в ежедневном режиме следить за пожарной обстановкой не только в населенных пунктах, но и на дорогах, полях, лесах», — цитирует
Чаще всего возгорания сухой травы происходят в Геленджике, Ейском, Выселковском, Темрюкском, Тихорецком и Тимашевском районах. Основной причиной лесных пожаров становится неосторожное обращение с огнем.
Как сообщали Юга.ру, в Крыму ввели запрет на посещение лесов до 28 августа, в Адыгее ограничили пребывание в лесах до конца месяца.