Ночью в Петербурге ждут грозу
Ненастье может потревожить сон петербуржцев в ночь на 18 августа. Синоптики прогнозируют грозу и ливни.
Ненастье может потревожить сон петербуржцев в ночь на 18 августа. Синоптики прогнозируют грозу и ливни.
МЧС со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает, что кратковременные дожди и ливни начнутся уже вечером 17 августа.
Ночью возможна гроза с порывистым ветром, а на следующий день вероятность осадков будет меньше, а облачную погоду сопроводит температура воздуха до 25 градусов.