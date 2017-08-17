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14:39 (мск), источник: Фонтанка

Ночью в Петербурге ждут грозу

Ненастье может потревожить сон петербуржцев в ночь на 18 августа. Синоптики прогнозируют грозу и ливни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 94% 761 мм рт. ст. 2 м/с

МЧС со ссылкой на Гидрометцентр предупреждает, что кратковременные дожди и ливни начнутся уже вечером 17 августа.

Ночью возможна гроза с порывистым ветром, а на следующий день вероятность осадков будет меньше, а облачную погоду сопроводит температура воздуха до 25 градусов.

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