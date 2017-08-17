Пострадавших при аварии на руднике «Мир» шахтеров доставили в Новосибирск на лечение

В Новосибирск привезли двоих рабочих. Медицинскую реабилитацию и глубокое дообследование они пройдут в дорожной клинической больнице. В медучреждение шахтеров направили для того, чтобы выяснить — насколько серьезно ЧП на руднике «Мир» повлияло на них. В клинической больнице от комментариев по этому поводу отказались.