Пострадавших при аварии на руднике «Мир» шахтеров доставили в Новосибирск на лечение
Об этом сообщили сегодня в медцентре компании «Алроса», которой принадлежит месторождение.
Об этом сообщили сегодня в медцентре компании «Алроса», которой принадлежит месторождение.
В Новосибирск привезли двоих рабочих. Медицинскую реабилитацию и глубокое дообследование они пройдут в дорожной клинической больнице. В медучреждение шахтеров направили для того, чтобы выяснить — насколько серьезно ЧП на руднике «Мир» повлияло на них. В клинической больнице от комментариев по этому поводу отказались.
Напомним, в начале августа на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. Во время обрушения породы в разрезе находился 151 рабочий. До недавнего времени спасатели искали восьмерых человек, заблокированных под землей. Однако накануне стало известно, что