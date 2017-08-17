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14:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пострадавших при аварии на руднике «Мир» шахтеров доставили в Новосибирск на лечение

Об этом сообщили сегодня в медцентре компании «Алроса», которой принадлежит месторождение.

В Новосибирск привезли двоих рабочих. Медицинскую реабилитацию и глубокое дообследование они пройдут в дорожной клинической больнице. В медучреждение шахтеров направили для того, чтобы выяснить — насколько серьезно ЧП на руднике «Мир» повлияло на них. В клинической больнице от комментариев по этому поводу отказались.

Напомним, в начале августа на руднике «Мир» в Якутии произошел прорыв воды. Во время обрушения породы в разрезе находился 151 рабочий. До недавнего времени спасатели искали восьмерых человек, заблокированных под землей. Однако накануне стало известно, что из-за повышенной опасности внутри рудника прекращаются поиски четверых шахтеров.

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