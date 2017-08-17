Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Хоккеист Овечкин прокомментировал смерть Веры Глаголевой
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Более 300 человек стали жертвами наводнения в Сьерра-Леоне
14:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске молодая мать осуждена на 7 лет за наркоторговлю

Калининский районный суд Челябинска приговорил 28-летнюю женщину к 7 годам колонии. Молодая мать решила подработать «закладчицей» синтетических наркотиков.

Как сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» консультант суда Лариса Аверьянова, женщина также осуждена за вовлечение в преступный бизнес несовершеннолетней. Одной из ее подельниц было 17 лет.

Все началось с того, что безработная челябинка родила ребенка и стала искать средства на его содержание. В интернете ей быстро предложили вакансию «курьера». Работодатель дистанционно сообщал женщине адреса, по которым находятся закладки. В ее обязанности входило фасовать найденное в тайниках, чтобы потом тем же способом распространять «дурь» по городу. Коллегами гражданки по преступному бизнесу стали ее подруги, одной из которых даже не исполнилось 18.

Суд назначил обвиняемой 7 лет общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Памятник Курчатову останется в «окружении»: по требованию прокуратуры застройщик снесет только забор
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Биткоины посыпались на Рублевку
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь