В Челябинске молодая мать осуждена на 7 лет за наркоторговлю

Как сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» консультант суда Лариса Аверьянова, женщина также осуждена за вовлечение в преступный бизнес несовершеннолетней. Одной из ее подельниц было 17 лет.

Все началось с того, что безработная челябинка родила ребенка и стала искать средства на его содержание. В интернете ей быстро предложили вакансию «курьера». Работодатель дистанционно сообщал женщине адреса, по которым находятся закладки. В ее обязанности входило фасовать найденное в тайниках, чтобы потом тем же способом распространять «дурь» по городу. Коллегами гражданки по преступному бизнесу стали ее подруги, одной из которых даже не исполнилось 18.