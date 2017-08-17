В Волгограде мотоциклист упал в ковш трактора

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в среду, 16 августа 35-летний водитель трактора, выезжая с прилегающей территории напротив дома № 7 по улице Темирязева, не предоставил преимущество в движении мотоциклу и врезался в него. 32-летний байкер в это время ехал по улице Темирязева со стороны улицы Песчанокопской в сторону улицы Казахской.